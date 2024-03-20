Жители Юхнова просят пустить автобусы в несколько городов

Сейчас добраться оттуда в Медынь. Малоярославец и Обнинск можно лишь с пересадкой в Калуге, что увеличивает маршрут в несколько раз.

- Пространственное развитие страны невозможно без развития общественного транспорта между районами области, - говорится в жалобе жительница Юхнова.

В областном министерстве транспорта в ответ заявили, что сейчас в бюджете нет денег на такие межмуниципальные маршруты. По ним предложено ездить частным компаниям, но желающих пока не нашлось.