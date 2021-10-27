В Калуге установили временный забор на Пятницком кладбище

Как мы уже рассказывали, 16 октября в Калуге в переулке Труда часть ограды Пятницкого кладбища обрушилась на проезжую часть. Обошлось без пострадавших, но движение на некоторое время было затруднено. А в среду, 27 октября, там установили временный забор.

- Установили временный забор на Пятницком кладбище со стороны переулка Труда, - сообщили в МБУ «Калугаблагоустройство». - Прорабатывается решение о полной реконструкции забора.

Ранее главный инженер МБУ «Калугаблагоустройство» Роман РУСЯЕВ пояснял, что забор кладбища требует капитального ремонта примерно за 50 миллионов рублей.

- Провели визуальный осмотр, выявили наиболее опасные к обрушению участки, - говорил на прошлой неделе Русяев. - Планируем их своими силами обрушить и вывезти. Чтобы они, не дай бог, ни на кого не упали. В дальнейшем поставим там временный какой-то забор до принятия городскими властями масштабных решений по реконструкции. Дело в том, что он весь просит проведения капитального ремонта. Запланировано, конечно, на какое-то ближайшее время. Но это очень дорогостоящее мероприятие. Около 50 миллионов потребуется.

Временная ограда.

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