В Калуге благоустройство сквера Волкова завершилось на 50%

В Калуге к 27 октября благоустройство сквера Волкова завершилось на 50%. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Как отметил Денисов, в сквере завершено устройство основания под искусственное покрытие футбольного поля и беговых дорожек, а также установлено щебеночное основание физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.

- Не всегда погода позволяла подрядчику проводить работы, поэтому у него есть небольшие отставания по графику, - пояснил Денисов. – Но, несмотря на это, первые результаты радуют.

Сейчас рабочие приступили к прокладке электросетей и сетей канализации. Обустраиваются пешеходные дорожки, устанавливаются фундаменты под опоры освещения поля, готовятся основания под трибуны на 400 зрителей.

Реконструкция сквера Волкова производится в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни». Ранее сообщалось, что все будет готово к 2022 году.

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