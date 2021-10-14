В Калуге завершается подготовка к благоустройству набережной Оки

На левом берегу Оки в Калуге завершается подготовка набережной к благоустройству, которое пройдет в 2022 году. Об этом в четверг, 14 октября, сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Поручил до конца расчистить территорию и вывезти древесно-стружечные остатки, - рассказал Денисов. - Это позволит нам оперативно зайти на объект уже в следующем году – на территорию, где уже имеются железобетонные укрепления на берегу. Несколько уровней променада и лестницы станут основой для благоустройства, за что спасибо нашим предшественникам.

По словам Денисова, новым пляжем калужане будут пользоваться не одно десятилетие.

- Поэтому в планах большой комплекс мероприятий, по которому это место благоустроят. С новым уровнем качества будем содержать газон и зону зелёных насаждений. Также внесем небольшие изменения в уже имеющийся проект для комфортного отдыха калужан и гостей города, - заявил глава администрации.

Нынешнее состояние набережной в Калуге.