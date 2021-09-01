В Калуге благоустройство набережной Оки начнется в 2022 году

В Калуге в 2022 году планируется благоустроить набережной левого берега Оки на участке от Воробьевской переправы до Гагаринского моста. Эту информацию в среду, 1 сентября, подтвердил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Когда-то это место было усыпано пляжными зонтиками, на берегу Оки в песке играли малыши, а у воды всегда было многолюдно - большими семьями калужане отправлялись на любимое место отдыха - городской пляж, - отметил глава администрации. - Со временем пляж запустел, но в результате голосования за благоустройство территорий на следующий год калужане решили дать ему «вторую жизнь» и восстановить утраченное.

По словам Денисова, ключевой вопрос – доступность.

- Важно, чтобы жители могли пешком или на велосипеде прогуляться из старого города вдоль Оки к Гагаринскому мосту, а дальше отправиться в сквер Волкова с возможным перемещением уже на набережную Яченского водохранилища. Маршрут этот должен быть безопасным и доступным для маломобильных горожан, - заявил городской голова. - Вчера провел выездную планерку на берегу Оки, где уже начали подготовительные работы к благоустройству. В следующем году начнем полноценное благоустройство с внесением в проект небольших изменений для комфорта отдыхающих.

Напомним, расчищать берег Оки от зарослей начали еще весной 2021 года.

Левый берег Оки в центре Калуги.

А так было почти 60 лет назад.