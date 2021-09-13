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В Калуге вместо ясеней на улице Театральной посадят липы и клены

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 13.09.2021 12:21 5 468
В Калуге вместо ясеней на улице Театральной посадят липы и клены

В Калуге в ближайшее время продолжат спиливать ясени на улице Театральной. Деревья заражены изумрудной узкотелой златкой, поэтому у них нет шансов выжить, сообщил в понедельник, 13 сентября, городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Продолжаем удалять опасные и умершие деревья с улиц Калуги. Все они, к сожалению, потеряны безвозвратно, - прокомментировал ситуацию Денисов. - Насекомое изумрудная узкотелая златка выбирает своей жертвой американские ясени – по мнению специалистов, сорные деревья, которые в прошлом веке попали в Калугу и начали активно размножаться, вытесняя местные виды – липу, березу и клен.

По словам главы администрации, удаляют больные деревья строго на основании решения комиссии по обследованию зеленых насаждений.

- Например, на Театральной улице, ясеней с засохшими кронами много, наша задача – как можно быстрее освободить ее от опасных для прохожих деревьев и удалить пни, - подчеркнул Денисов. - На освободившиеся места посадим здоровые и наши традиционные городские деревья – липу и клен.

Напомним, в августе спилили деревья у Театра юного зрителя.

Всего в Калуге планируется вырубить около 6000 ясеней.

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 13.09.2021 12:21 5 468
Тэги: благоустройство дмитрий денисов
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