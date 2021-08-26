В Калуге спилили три дерева на улице Театральной
В среду, 25 августа, в Калуге рабочие спилили три старых ясеня на улице Театральной в районе перекрестка с улицей Карпова.
Деревья напротив Театра юного зрителя уничтожили из-за того, что они были сухие, сообщил в четверг городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.
- Вариантов других не было. Посадим новые деревья вместе! – написал Денисов в социальных сетях.
Спиленные деревья напротив ТЮЗа.
Глава администрации также выложил акт обследования деревьев. Комиссия по заявлению ТЮЗа выезжала на место 24 августа. В документе указано, что срежут шесть сухих деревьев. Работы выполняются за счет средств управления городского хозяйства Калуги.
Акт обследования деревьев.
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