В Калуге спилили три дерева на улице Театральной

В среду, 25 августа, в Калуге рабочие спилили три старых ясеня на улице Театральной в районе перекрестка с улицей Карпова.

Деревья напротив Театра юного зрителя уничтожили из-за того, что они были сухие, сообщил в четверг городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Вариантов других не было. Посадим новые деревья вместе! – написал Денисов в социальных сетях.

Спиленные деревья напротив ТЮЗа.

Глава администрации также выложил акт обследования деревьев. Комиссия по заявлению ТЮЗа выезжала на место 24 августа. В документе указано, что срежут шесть сухих деревьев. Работы выполняются за счет средств управления городского хозяйства Калуги.

Акт обследования деревьев.