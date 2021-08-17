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В Калуге до конца недели начнется снос аварийного дома на улице Салтыкова-Щедрина

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 17.08.2021 13:01 1 1401
В Калуге до конца недели начнется снос аварийного дома на улице Салтыкова-Щедрина

В Калуге на этой неделе начнется снос дома №127 по улице Салтыкова-Щедрина. Об этом во вторник, 17 августа, по итогам личного приема граждан сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Сегодня на личном приеме ко мне обратилась калужанка, обеспокоенная состоянием здания на улице Салтыкова-Щедрина, 127. Нежилая трехэтажка когда-то горела, - отметил глава региона. - Сейчас от дома остались лишь руины. Здание продолжает разрушаться, обломки вываливаются на проезжую часть и тротуар. Вместе с городским головой Дмитрием Денисовым решили, что здание нужно снести. Демонтаж начнем уже на этой неделе. На свободном месте построят муниципальную парковку для нашей детско-юношеской спортивной школы «Энергия».

Ранее власти Калуги заявляли, что снос обойдется в 4,5 миллиона рублей.

Еще одно обращение поступило от жительниц Малоярославецкого района. Пенсионерки беспокоятся не за себя, а за школьников деревни Карпово – сделать дорогу и продлить маршрут школьного автобуса до Спас-Загорья.

- Ремонтировать дорогу уже начали, - пояснил Шапша. - Делаем все необходимое, чтобы ребята в новом учебном году пользовались школьным автобусом.

А пенсионерки из Жуковского района обеспокоены нехваткой узких врачей-специалистов в медучреждениях.

- Это доставляет большие неудобства, особенно пожилым людям, - отметил губернатор. - В ближайшее время организуем выезды высококвалифицированных врачей в районы, в том числе из онкологического диспансера. План-график уже сформирован. Сделаем такие осмотры регулярными.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 17.08.2021 13:01 1 1401
Тэги: благоустройство область владислав шапша
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