В Калуге вернут цифры исторических дат на бронзовые рельефы по улице Гагарина
В Калуге до конца нынешней недели смонтируют цифры исторических для города дат на бронзовые рельефы комплекса к 600-летию Калуги на улице Гагарина. Об этом 11 августа сообщил главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ.
- Последний штрих - цифры исторических дат на пилоны уже изготовлены, на них наноситься патина. Монтаж намечен на конец недели, - пояснил Комов. - Окончание реставрации ознаменуется флешмобом участников фестиваля реконструкторов «Калуга сквозь века».
Сейчас на металлические детали наносятся слои патины.
- Как на выжившей чудом подлинной цифре, - рассказал главный архитектор. - Последние штрихи грандиозной реставрации нашего городского символа будут завершены уже в ближайшее время!
Также Комов опубликовал фото обновленной подсветки на восстановленных бронзовых рельефах.
Напомним, сам памятник 600-летию Калуги открыли после реставрации на прошлой неделе.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!