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В Калуге исторический фестиваль пройдет на шести площадках 14 и 15 августа

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 10.08.2021 17:05 0 59
В Калуге исторический фестиваль пройдет на шести площадках 14 и 15 августа

В ближайшие выходные, 14 и 15 августа, в Калуге продолжатся мероприятия в рамках празднования 650-летия города. На шести площадках в разных частях города состоится фестиваль исторической реконструкции «Калуга сквозь века».

Во вторник, 10 августа, городская управа сообщила подробнее, где и что можно будет посмотреть.

Фестивальные представления будут проходить в течение двух дней с 12:00 до 20:00.

На Правом берегу у понтонной переправы через Оку можно будет познакомиться с Калугой XIV-XVI веков. Там разместится укрепленный лагерь с пристанью для средневековых кораблей.

Время смуты XVII века реконструкторы отразят в Центральном парке культуры и отдыха. Там обещают рассказать про осаду Ивана Болотникова, бегство Лжедмитрия II и пребывание Марины Мнишек.

Во дворе усадьбы Золоторева на улице Пушкина будет работать площадка «Россия молодая. XVII век». Зрителям обещают погружение в эпоху становления Российской империи Петра I до времен образования Калужской губернии Екатериной II.

Перейдя по Каменному мосту, калужане смогут очутиться в Калуге XIX века. На аллее у концертного зала имени Танеева покажут время Отечественной войны 1812 года, а также золотую эпоху Пушкина.

Атмосферу последних лет Империи начала XX века подготовят в Центральном парке культуры и отдыха. Там же пройдет выставка техники и вооружения времен Первой мировой войны.

А в сквере Ленина расскажут о месяце Победы – мае 1945 года. Там также будет выставка техники и оружия. Кроме того, обещают танцы с песнями военных лет.

Вход на все мероприятия свободный.

Полная афиша исторического фестиваля.

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 10.08.2021 17:05 0 59
Тэги: культура 650-летие калуги
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