В Калуге снесли 70 незаконных палаток с начала года

В Калуге продолжают сносить незаконно размещенные палатки. Об этом в среду, 23 июня, городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ сообщил на своих страницах в соцсетях.

Городской голова отметил, что за первую половину июня снесено десять палаток, за май – двадцать, а в целом с начала года больше семидесяти незаконно размещённых торговых объектов. Их собственники привлекаются к административной ответственности.

- Освобождать Калугу от неприглядных палаток продолжим, в городе им не место, - подчеркнул Денисов.