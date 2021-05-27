В Калуге городская управа ищет владельцев металлического ограждения на улице Кутузова

Городская управа Калуги 27 мая объявила о розыске владельцев очередной недвижимости. Если три дня назад искали собственника голубятни, то сейчас – металлического ограждения.

Забор находится в районе дома №23 по улице Кутузова. По всей видимости, его собираются снести.

Собственнику предлагают обращаться в кабинеты №309 и №310 на Московской, 188. Телефон для справок: +7(4842) 71-36-28.