В Калуге начали устанавливать понтонный мост через Оку
В четверг, 29 апреля, в Калуге начали устанавливать понтонный мост на Воробьевской переправе через Оку. В ближайшие дни ожидается его открытие.
- После наведения будет проведено его техническое обслуживание и испытание, - рассказали KP40 в управлении городского хозяйства Калуги. - И после проведения всех необходимых проверочных мероприятий мост будет открыт.
Напомним, новый понтонный мост через Оку открыли в Калуге в августе 2020 года.
В ноябре мост убрали.
Установка понтонного моста в Калуге 29 апреля 2021 года.
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