В Калуге начали устанавливать понтонный мост через Оку

В четверг, 29 апреля, в Калуге начали устанавливать понтонный мост на Воробьевской переправе через Оку. В ближайшие дни ожидается его открытие.

- После наведения будет проведено его техническое обслуживание и испытание, - рассказали KP40 в управлении городского хозяйства Калуги. - И после проведения всех необходимых проверочных мероприятий мост будет открыт.

Напомним, новый понтонный мост через Оку открыли в Калуге в августе 2020 года.

В ноябре мост убрали.

Установка понтонного моста в Калуге 29 апреля 2021 года.