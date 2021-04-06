В Калуге кладбища приведут в порядок только после высыхания грязи

Жители Калуги в социальных сетях жаловались на состояние кладбищ после зимы. Многие участки остаются затопленными. Подробнее смотрите в нашем репортаже «Что творится на кладбищах Калуги после зимы». Эту проблему прокомментировал на планерке городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Аналогичная ситуация у нас и на Литвиновском кладбище, я был там буквально вчера, очень многие участки затоплены, - приводит его слова городская управа. - У нас нет кладбищ, находящихся на песчаных грунтах. К сожалению, мы из года в год вынуждены мириться с тем, что на кладбища какое-то время невозможно пройти. Мы будем дожидаться, пока естественным образом не уйдет вода, чтобы навести на них порядок. Никаких проектов по водопонижению для этих кладбищ у нас нет, тем более для Шопинского, обычного деревенского, которое превратилось в городское. У нас кладбище запроектировано в районе деревень Марьино и Лихун. Но мы его еще не построили, поэтому пока будем пользоваться тем, что нам досталось в наследство от предыдущих руководителей города.

Напомним, строительство нового калужского кладбища в районе деревни Марьино обсуждается еще с 2013 года, но на него нет денег. Речь идет о нескольких сотнях миллионов рублей.

В 2021 году в Калуге планируется расширить Литвиновское кладбище.