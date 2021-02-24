В Калуге Литвиновское кладбище расширят в 2021 году

В 2021 году в Калуге планируется расширить границы кладбища в Литвиново. Об этом на планерке в городской управе заявил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

По его словам, кладбище в Шопино в нынешнем году исчерпает свой ресурс. Поэтому Литвиново останется единственным местом для захоронения в черте города.

Денисов сообщил, что для расширения Литвиновского кладбища потребуются дополнительные средства. Городская управа рассчитывает получить их из областного бюджета.

Что касается нового кладбища в районе деревни Марьино, вопрос строительства которого обсуждается еще с 2013 года, то на него нет денег. Речь идет о нескольких сотнях миллионов.

- Есть проектная документация по новому кладбищу, но нет ресурсов для строительства, - объяснил 24 февраля Денисов.

Он отметил, что по действующему законодательству муниципалитет обязан возвести не только ограду и освещение, но и ливневую канализацию, а также систему очистки ливневых стоков.