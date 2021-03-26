$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи
COVID-19 Районы, кварталы Клиника года Мисс Росгвардия-2021

Что творится на кладбищах Калуги после зимы

Автор: Сергей КОНСТАНТИНОВ. Фото автора.
Опубликовано: 26.03.2021 15:50 1 390
Что творится на кладбищах Калуги после зимы

У православных верующих на 27 марта выпадает родительская суббота второй недели Великого поста. В этот день принято посещать храмы и кладбища. Накануне этой даты мы побывали на трех кладбищах в Калуге.

Трифоновское кладбище

калуга трифоновское кладбище режим работы

Трифоновское кладбище находится на территории областной столицы. Оно имеет свою церковь для поминовения. Подходы к Трифоновскому неухоженные. Грязные ручьи, ледяные бугры. Пешком сюда добраться проблематично. Но посетителей на авто – море. Дороги между участками прочищены. Однако только на колесах их и можно преодолеть. Обычный пешеход рискует провалиться в воду, скрытую подо льдом. Церковь работает, и даже график посещений и поминовений вывешен. А вот пробраться между могилами можно лишь вооружившись лопатой. Многие посетители этот инструмент берут с собой. Снежная зима не оставила обычным калужанам других вариантов.

На Трифоновском я увидел и уборщиков территорий. Они собирали обломки ветвей и кладбищенскую атрибутику былых посещений. Мусора практически нет. Контейнеры для него наполовину заполнены.

План Трифоновского кладбища в Калуге.

Пятницкое кладбище

Пятницкое – самое старинное и самое городское. На Воинском мемориале все аллеи между братскими могилами расчищены, а вот все, что касается других участков – полный швах. Пробраться к могилам, удаленным от проходов практически невозможно. Упавшие деревья лежат на оградах и памятниках, перекрывая путь. Снегу – навалом, и вряд ли он растает до мая.

калуга пятницкое кладбище фото

Пятницкое кладбище в Калуге основано в 1780 году.

Литвиновское кладбище

На Литвиновском - ветродуй страшнейший. Здесь деревья только на некоторых могилах. За забором – напоминание о бурной экономической деятельности региона. Лужи и убитый асфальт – дорога к участкам.

калуга литвиновское кладбище схема как доехать график работы

В 2021 году Литвиновское кладбище в Калуге будут расширять.

Пробраться к захоронениям, слегка удаленным от проездных направлений, практически невозможно из-за снега. Наст только на первый взгляд прочен. Но стоит сделать первый шаг и проваливаешься напрочь. Новых свежих могил – масса. Хоронят на участках ближе к проездным дорогам. Но и подзахоронения в семейные участки идут полным ходом. Мусора практически нет. Туалеты убраны. Контейнеры для мусора почему-то забиты каменной крошкой. Видимо, и зимой здесь проводились какие-то ремонтные работы.

Что ужаснуло – так это сотни безымянных могил. К которым уже никто никогда не придет. Видимо, это будущие участки для новых захоронений.

Кстати, не имея своего транспорта, добраться до Литвиновского – целая проблема. Автобус ходит всего четыре раза в день, и, не зная расписания, застрять здесь можно на несколько часов. Кладбищенский сервис – на советском уровне.

Автор: Сергей КОНСТАНТИНОВ. Фото автора.
Опубликовано: 26.03.2021 15:50 1 390
Тэги: общество фоторепортаж церковь
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
МегаФон создал платформу киберразведки
Кредитный портфель ВТБ в Калужской области превысил 21 млрд рублей
За год в Калужской области число компаний, использующих интеллектуальный номер 8 800 от «Ростелекома», выросло вдвое
МегаФон создает Private LTE на крупнейшем* в России месторождении меди
ВТБ Лизинг передал бульдозер John Deere для лесозаготовок в Калуге
ВТБ в Калужской области на три четверти увеличил объемы выдачи кредитов наличными
ОПРОС
А почему вы до сих пор не привились от коронавируса? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Лазерное удаление сосудистых звездочек на лице и удаление родинок: особенности, преимущества
СМС рассылка для бизнеса
Дома с панорамными окнами

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru