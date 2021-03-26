Что творится на кладбищах Калуги после зимы

У православных верующих на 27 марта выпадает родительская суббота второй недели Великого поста. В этот день принято посещать храмы и кладбища. Накануне этой даты мы побывали на трех кладбищах в Калуге.

Трифоновское кладбище

Трифоновское кладбище находится на территории областной столицы. Оно имеет свою церковь для поминовения. Подходы к Трифоновскому неухоженные. Грязные ручьи, ледяные бугры. Пешком сюда добраться проблематично. Но посетителей на авто – море. Дороги между участками прочищены. Однако только на колесах их и можно преодолеть. Обычный пешеход рискует провалиться в воду, скрытую подо льдом. Церковь работает, и даже график посещений и поминовений вывешен. А вот пробраться между могилами можно лишь вооружившись лопатой. Многие посетители этот инструмент берут с собой. Снежная зима не оставила обычным калужанам других вариантов.

На Трифоновском я увидел и уборщиков территорий. Они собирали обломки ветвей и кладбищенскую атрибутику былых посещений. Мусора практически нет. Контейнеры для него наполовину заполнены.

План Трифоновского кладбища в Калуге.

Пятницкое кладбище

Пятницкое – самое старинное и самое городское. На Воинском мемориале все аллеи между братскими могилами расчищены, а вот все, что касается других участков – полный швах. Пробраться к могилам, удаленным от проходов практически невозможно. Упавшие деревья лежат на оградах и памятниках, перекрывая путь. Снегу – навалом, и вряд ли он растает до мая.

Пятницкое кладбище в Калуге основано в 1780 году.

Литвиновское кладбище

На Литвиновском - ветродуй страшнейший. Здесь деревья только на некоторых могилах. За забором – напоминание о бурной экономической деятельности региона. Лужи и убитый асфальт – дорога к участкам.

В 2021 году Литвиновское кладбище в Калуге будут расширять.

Пробраться к захоронениям, слегка удаленным от проездных направлений, практически невозможно из-за снега. Наст только на первый взгляд прочен. Но стоит сделать первый шаг и проваливаешься напрочь. Новых свежих могил – масса. Хоронят на участках ближе к проездным дорогам. Но и подзахоронения в семейные участки идут полным ходом. Мусора практически нет. Туалеты убраны. Контейнеры для мусора почему-то забиты каменной крошкой. Видимо, и зимой здесь проводились какие-то ремонтные работы.

Что ужаснуло – так это сотни безымянных могил. К которым уже никто никогда не придет. Видимо, это будущие участки для новых захоронений.

Кстати, не имея своего транспорта, добраться до Литвиновского – целая проблема. Автобус ходит всего четыре раза в день, и, не зная расписания, застрять здесь можно на несколько часов. Кладбищенский сервис – на советском уровне.