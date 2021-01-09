Калужане устали ждать и залили катки сами

Как сообщал КП40 перед Новым годом, в Калуге так и не залили обещанные 10 катков. Тогда управление физической культуры, спорта и молодежной политики города сослалось на недостаточное количество снега.

Жители Калуги решили не ждать выполнения обещаний чиновниками. В микрорайоне «Кошелев» уже начала работать одна из уличных хоккейных коробок. Калужане залили ее сами. Жители района уже катаются на льду и играют в хоккей. Еще одна площадка практически готова к использованию.