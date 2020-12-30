Из Калуги вывезли несколько тысяч кубометров снега

В городской управе сообщают, что в ночь на 30 декабря в Калуге прошел ледяной дождь и снегопад. Для устранения последствий погодных явлений на улицы города выехало 68 единиц техники. Дороги очистили и обработали пескосоляной смесью.

За ночь с улиц Достоевского, Дзержинского и Телевизионной вывезли 1150 кубометров снега.

- Снег вывозился с улиц Кирова, Ленина, Московской, Набережной, Гагарина, площади Старый Торг, - отмечают в горуправе.

Для уборки города задействовали шесть погрузчиков, 12 самосвалов, 60 дорожных рабочих. К восьми утра количество бригад было увеличено до 11, а количество дорожных рабочих – до 155.