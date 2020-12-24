В Калуге установили шестую остановку с розетками и табло

На днях в Калуге на улице Кирова рядом с колледжем экономики и технологий появился новый остановочный павильон – так называемая «умная остановка».

Там установлены usb-розетки для зарядки гаджетов, электронные табло с расписанием маршрутов, а также смонтирована ночная подсветка, сообщает управление экономики и имущественных отношений городской управы.

- Чуть больше года назад появилась новость о том, что в Калуге установили первую «умную» остановку, - отмечают чиновники. - А сегодня их уже шесть. Так же, как и предыдущие, она установлена за счет инвестора. На фризе размещаются световые элементы с названием остановки и маршрутов. Время ожидания транспорта можно провести с пользой - павильон оборудован необходимыми девайсами. На одной из стенок размещена туристическая карта. На боковой стенке – рекламный скроллер.