В Калуге к Новому году установят дополнительные уличные туалеты

Туалет-бутик, над строительством которого городским властям на прошлой неделе предложили подумать, в Калуге к новогодним праздникам не появится, но обычных уличных кабинок в городе станет больше. Поручение установить дополнительные кабинки 30 ноября на планерке в городской управе дал городской голова Дмитрий Денисов.

- Руководитель нашего Агентства по развитию туризма обратилась с просьбой дополнительные туалетные кабинки поставить около туристко-информационного центра. Нужно будет за этот месяц этот вопрос решить, - обратился Денисов к своему заместителю - начальнику управления городского хозяйства Александру Шпиренко.

Александр Шпиренко пообещал решить вопрос «имеющимися резервами». Кабинки появятся во всех местах, где запланированы массовые мероприятия. Подготовка города к старту проекта «Калуга-новогодняя столица России», по его словам, сейчас находится на завершающей стадии. До конца недели все технические работы будут завершены.