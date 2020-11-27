В Калугу туристов привлекут туалетом-бутиком

В Калуге предложили построить туалет-бутик для привлечения туристов из других регионов. Об этом сообщили в четверг, 26 ноября, на туристическом форуме, который проходил в нашем городе.

Идея понравилась городскому голове Дмитрию Денисову. Он предложил позже обсудить ее конкретнее, сообщает пресс-служба городской управы.

Где именно в нашем городе объект может появиться, пока не сообщается.

Первый туалет-бутик открыли в октябре в городе Зеленоградск Калининградской области. Это общественная уборная необычного формата, этакий музей-туалет, занимающийся эко-просвящением. В здании туалета-бутика посетителям доступны различные дополнительные услуги: зарядка гаджетов, продажа предметов гигиены и напитков, а также сувениров, выполненных специально для этого объекта.

Интерьеры необычного туалета-бутика в Калининградской области.

Две недели назад, напомним, в Калуге в сквере Ленина установили не бутик, но просто туалет.