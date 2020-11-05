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В Калуге знаменитую ракету перенесли на новое место

Николай Егоров , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 05.11.2020 15:44 5 1245
В Калуге знаменитую ракету перенесли на новое место

Музей истории космонавтики продолжает обретать новый образ. Пока завершаются строительные работы второй очереди знакового для Калуги культурного объекта, новое место размещения получила ракета Р-12. Она станет частью внешней экспозиции государственного музея.

- Эта ракета уже давно находится в Калуге, - рассказали KP40 5 ноября специалисты музея истории космонавтки. - Но раньше она занимала место за музеем. Теперь, когда завершаются строительные работы, была подготовлена специальная площадка для установки Р-12. Это место, где она впоследствии и будет постоянно находиться.

Р-12 — советская жидкостная одноступенчатая баллистическая ракета средней дальности наземного базирования. Принята на вооружение в 1959 году.

Три ракетных полка, вооружённых Р-12, были размещены на Кубе в 1962 году в рамках операции «Анадырь», что вызвало знаменитый Карибский кризис, приведший мир на грань ядерной войны.

Напомним, благоустройство территории вокруг музея сейчас еще продолжается.

Открыть вторую очередь музея космонавтики обещают 12 апреля 2021 года – в день 60-летия первого полета в космос Юрия Гагарина.

Тем временем

В Калуге скончалась заслуженный работник культуры Надежда Шведова. Подробности.

Николай Егоров , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 05.11.2020 15:44 5 1245
Тэги: благоустройство общество
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