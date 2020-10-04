Ротонде из скверопарка дали золотой диплом на всероссийском конкурсе

Ротонда из нового городского парка, вызвавшая в свое время много споров среди калужан, выиграла во всероссийском конкурсе «Дерево в архитектуре -2020». Он завершился на этой неделе в Москве.

Как сообщает калужский центр компетенций по вопросам городской среды «Толк», ротонда получила золотой диплом в номинации «Малые архитектурные формы, объекты средового дизайна».

Напомним, что ротонда появился в скверопарке в августе 2019 года. Она создавалась год назад в качестве павильона Калужской области на выставке «АРХ Москва 2019». Тогда арт-объект победил в номинации «Лучшее общественное пространство». На его создание ушло 15 тысяч брусков, 18 тысяч саморезов и 24 литра клея.

В феврале 2020 года ротонду подожгли вандалы. Поврежденный сегмент конструкции демонтировали и восстановили с помощью 199 брусков. Сегодня она используется как выставочное пространство.