Пуховский пруд зацвел после работ по благоустройству

Как мы писали, в этом году в Калуге началось благоустройство Пуховского пруда. На эти работы из бюджета выделено порядка 14 миллионов рублей.

Как сообщила в четверг, 16 июля, городская управа, с момента заключения муниципального контракта с подрядной организацией объект благоустроен примерно на 60%: убрана часть крупных деревьев, демонтирована старая пешеходная дорожка, ведется строительство двух игровых площадок, проводится освещение, отсыпаются будущие полотна пешеходных дорожек.

Сам пруд уже очистили от ила, его берега укрепили с помощью специальной сетки, для отвода ливневых вод уложены трубы. Однако местные говорят, что вода в пруду начала портиться: цветет и изменила цвет на бурый. Как предполагают жители, это может быть связано тем, что с началом работ по благоустройству в пруд перестала поступать вода из окружающих родников.

Как рассказал побывавший на месте проводимых работ Дмитрий Денисов, наличие сложной системы родников значительно усложнило проведение дренажных работ. Но в то же время заболачивание пруда допущено не будет.

Проведенные работы будут проверены гидрологами, и в случае обнаружения ими ошибок, власти обещают устранить их в рамках выделенного утвержденного бюджета.