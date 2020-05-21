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На благоустройство Пуховского пруда в Калуге потратят 14 миллионов рублей

Екатерина Киселева , Фото: Городская управа г. Калуги.
Опубликовано: 21.05.2020 15:41 8 761
На благоустройство Пуховского пруда в Калуге потратят 14 миллионов рублей

В этом году в Калуге на улицах Пухова и Труда запланировано благоустройство придомовых территорий. Здесь будут асфальтировать дороги, устанавливать бордюры и леерные ограждения, проводить санитарную опиловку деревьев, сообщила сегодня, 21 мая, городская управа.

В связи с этим вчера в этом районе с обходом побывал городской голова Дмитрий Денисов. Он рассказал, что знаменитый в Калуге пруд на улице Пухова, который находится во дворе домов №9 и №11, попал в национальный проект «Комфортная городская среда». И на его благоустройство выделено порядка 14 миллионов рублей.

- Жителям надо будет немного потерпеть в связи с предстоящими работами, а когда объект будет введен в эксплуатацию – поддерживать в нем порядок и следить за сохранностью скамеек, светильников, леерного ограждения, - подчеркнул градоначальник.

В рамках национального проекта возле пруда также намечена высадка зеленых насаждений. Жителям ТОС «Чичеринская» было предложено внести свою лепту в благоустройство, высадив деревья, кустарники и многолетние цветы.

Екатерина Киселева , Фото: Городская управа г. Калуги.
Опубликовано: 21.05.2020 15:41 8 761
Тэги: благоустройство городская среда дмитрий денисов
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