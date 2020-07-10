Реконструкция палат Коробовых: скоро узнаем всю правду

В последнем номере «Калужского перекрестка» мы рассказали о реконструкции Палат Коробовых. Основанием для публикации послужил крик о помощи архитектора Михаила ГОЛЕНКО.

— Вы посмотрите, что они наделали! Это же варварство! – говорил он нашему корреспонденту со слезами на глазах. - Ценность, особенность и красота зданий XVII века — в их фактуре, в поверхности каждого кирпича и известкового шва, видимых через тонкий слой известковой побелки с добавлением красителя. Теперь всё здание изуродовано: декоративные элементы изруб­лены и повреждены сколами, частично срезаны болгаркой, частично зашлифованы, стены кирпичной кладки также частично зашлифованы. Фактура безвозвратно утрачена.

Эта статья вызвала серьезный резонанс и на следующей неделе у Палат Коробовых состоится встреча с общественностью и журналистами, на которой представители подрядчика, чиновники, деятели культуры и архитекторы обещают рассказать всю правду о реконструкции палат Коробовых.

- Михаил Голенко обращался к нам, и мы договорились обсудить все возражения 23 июня на встрече возле палат Коробовых, но он на неё не пришел, - говорит нам директор Краеведческого музея Виталий БЕССОНОВ. – Готов сделать это еще раз на запланированной встрече, но прямого контакта с ним у меня нет.

А у нас есть. И мы обязательно пригласим Михаила Голенко на встречу и по ее итогам расскажем всю правду о реконструкции одного из самых великих объектов культурного наследия нашего города. Следите за новостями.