«Палаты Коробовых смертельно больны»

— Это всё. Конец. Был памятник архитектуры, а теперь это памятник безумию. Как можно было искалечить ценнейшей старинный дом Калуги, дом бывшего старосты города, где, по преданию, жил Лжедмитрий с Мариной Мнишек? — ​сокрушается архитектор Михаил ГОЛЕНКО. — ​Дому 350–370 лет! За эти годы никому не пришло в голову его долбить, шкрябать кирпич!

Подарок к юбилею

Палаты Коробовых называют сказочным теремом. Здесь любят бывать и калужане, и приезжие. В рамках подготовки к празднованию 650-летия Калуги памятник федерального значения XVII века решили отреставрировать.

— С целью сохранения культурного объекта за счёт средств федерального и областного бюджетов проводится ремонт фасада и крыши здания, будут заменены окна и благоустроена прилегающая территория. Последняя реставрация проводилась на данном объекте больше 20 лет назад, — ​сообщает пресс-­служба областного правительства.

Так иссечены полуколонны.

Первый ряд профиля до реставрации был полуциркульным — теперь он



«Варварство»

В апреле Палаты Коробовых обнесли строительными лесами, рядом в вагончике поселились гастарбайтеры. И закипела работа! Первым делом реставраторы занялись кровлей, затем взялись за фасад — ​исчез привычный алый цвет здания, его счистили, оголив кирпич.

— Вы посмотрите, что они наделали! Это же варварство! — ​вместе с Михаилом Голенко мы обходим памятник.

— Ценность, особенность и красота зданий XVII века — в их фактуре, в поверхности каждого кирпича и известкового шва, видимых через тонкий слой известковой побелки с добавлением красителя. Теперь всё здание изуродовано: декоративные элементы изруб­лены и повреждены сколами, частично срезаны болгаркой, частично зашлифованы, стены кирпичной кладки также частично зашлифованы. Фактура безвозвратно утрачена, — ​говорит архитектор со слезами на глазах.

Михаил Голенко показывает на три окна второго этажа справа. Невооружённым глазом видно, что они в сколах кирпича, сандрик — ​небольшой профильный карниз — ​изрезан, зубцы карниза изуродованы.

— Здесь же до неузнаваемости срезан профиль декора окон. Он был полуциркульным, а стал прямоугольным, — ​рассказывает Михаил. — ​Рабочие начали сбивать покрытие кирпичной кладки стен и обрамления окон из фигурного тёсаного кирпича топорами, вместо того чтобы деликатно смывать или соскребать шпателем. В итоге сделали зазубрины на кирпичах и декоративных элементах. А закончили тем, что стали снимать краску и побелку электрофрезой-­болгаркой с насадкой камнерезки, оставив следы на стенах и изуродовав дом.

Действительно, на стенах дома хорошо видны следы болгарки.



Претензий у власти нет

Михаил Голенко в 1990-х годах разрабатывал проект реставрации Палат Коробовых, изготовил макет памятника, который какое-то время стоял в музее.

Затем решил выпустить книгу, посвящённую этому старинному зданию. Поэтому в последнее время регулярно здесь бывал.

— Я не могу себе простить того, что, когда начались эти работы, решил не мешать, уехал на дачу. Когда вернулся посмотреть, кто и как проводит работы, обнаружил 18-летних гастарбайтеров. Они долбили дом топориками. Для меня это был такой стресс! Палаты Коробовых требовали лишь косметического ремонта, а теперь они смертельно больны, — ​считает архитектор.

О том, во что превратился памятник, он сообщил в Министерство культуры Российской Федерации.

— После этого письма меня перестали пускать в палаты. Я хотел посмотреть, как меняли кровлю. Дом два месяца стоял раскрытым, шли дожди. Вдруг случилась протечка?

Наше издание обратилось в Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области.

— Мы ведём контроль за работами. Серьёзных замечаний к качеству нет, — ​прокомментировал ситуацию руководитель управления Евгений ЧУДАКОВ.

Всё замазать

— Работы на памятнике архитектуры должны проходить под надзором ежедневным, в важных случаях — ежечасным, под надзором архитектора-­реставратора, так называемым архнадзором, — ​говорит Михаил. — ​Вот увидите, чтобы скрыть своё преступление, варвары-­исполнители оштукатурят здание, покроют его толстым слоем замазки, шпаклёвки, чтобы не заметили повреждённых элементов.

Основания поверить появились через несколько дней после нашего разговора. Палаты Коробовых стали красить. Реставрационные работы должны завершиться в августе.

НАША СПРАВКА

Палаты Коробовых — ​памятник гражданского зодчества второй половины XVII века. Здание палат привлекает внимание своим декором, сочетанием древнерусского стиля и московского нарышкинского барокко. Они построены по типу деревянных хором в два сруба, на подклетах с сенями и крыльцом. ◘