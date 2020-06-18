Коронавирус лишил калужан уличных туалетов

В четверг, 18 июня, состоялась пресс-конференция врио городского головы Калуги Дмитрия ДЕНИСОВА. На ней, в частности, журналисты спросили об уличных туалетах. Вопрос с уличными туалетами регулярно поднимается на протяжении нескольких последних лет.
На этот раз решить его помешал коронавирус.
- Для этого нужны ресурсы – финансы. Единственный источник – это местный бюджет. Для местного бюджета единственный источник – это работающая полноценно экономика. Это инвестиции, рабочие места, в конечном итоге, - сказал Денисов.
Он сообщил, что городские власти до сих пор не заплатили за туалет в сквере Мира.
- Туалеты появятся, мы даже сейчас себе специальную задачку сделали. Внутри городской управы рассматриваем различные варианты, особенно связанные с проведением наших торжественных мероприятий. Есть вообще решения интересные. Когда в аренду муниципалитет берёт на какое-то время. В Питере, может быть, видели, когда подвозится на платформе туалет, - рассказал врио городского головы.
По его словам, чиновники ведут дискуссии на тему, как уличные туалеты должны выглядеть.
- Вы же помните коробочки московские, что с ними сделали. Помните? – спросил Денисов. - Константин Викторович Баранов (городской голова Калуги с 2013 по 2015 годы. – Прим. автора) привёз несколько объектов из Москвы. Тоже, кстати, не заплатили ни копейки. Простояв какое-то время, тоже показали свою "вандалоустойчивость", были приведены в безобразное состояние. И с позором выдворены за пределы города.
Напомним, что золотистые туалеты, прозванные царскими, простояли закрытыми в городе несколько месяцев, и их увезли.
Денисов предложил пользоваться туалетами в кафе и ресторанах, торговых центрах.
- Для калужанина уровень его самосознания таков, что он без стеснения будет заходить, как во многих странах мира принято, пользоваться туалетами внутри помещений. У нас большое количество их есть. Но на открытых больших пространствах, безусловно, должны появиться туалеты. Такая работа ведётся. Нам потребуются ресурсы, финансирование.
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