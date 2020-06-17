В Калуге открыли обновлённый двор краеведческого музея

Во вторник, 16 июня, в Калуге открыли для посетителей двор краеведческого музея. Напомним, весной там проходила реконструкция, а потом территорию закрыли из-за эпидемии коронавируса.

- С 16 июня открывается для посещения внутренний дворик музейно-краеведческого комплекса «Усадьба Золотарёвых» на Пушкина, 14, - рассказали в музее. - К сожалению, сам музей пока ещё закрыт для посещения, но вы можете сделать красивые фото в нашем дворе!

Напомним, на данный момент Калужская область находится на первом этапе снятия ограничений. Все музеи остаются закрытыми.