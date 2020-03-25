Плитка пропала со двора краеведческого музея

Во вторник, 24 марта, в Facebook опубликовали фотографии работ во дворе краеведческого музея Калуги. Плитка, которую изначально использовали в качестве отмостки усадьбы Золотарёвых, пропала.

Напомним, что в ходе реконструкции во дворе Калужского областного краеведческого музея на улице Пушкина вместо булыжника рабочие укладывали серую плитку. Это вызвало возмущение у горожан. Министр культуры Калужской области Павел СУСЛОВ заверил, что все работы согласованы с управлением по охране объектов культурного наследия и призваны сделать музей доступным для всех.

Директор Объединённого музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ подтвердил, что плитку решили убрать.

- Проводятся работы в соответствии с теми работами, которые были утверждены, будет отмостка, которая запланирована, доступ для инвалидов и защита от воды, - прокомментировал он KP40 в среду, 25 марта. - Там какой-то материал используют, он хороший.

- То есть плитка не будет использоваться? – уточнили мы.

- Там другой будет материал. Мы искали варианты, чтобы это не портило [вида], соответствовало всем требованиям. Разные подходы были, - пояснил Бессонов.

Председатель калужского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Владимир КОБЗАРЬ сказал, что краеведы обеспокоены работами во дворе музея, поскольку паспорта объекта как не было, так и нет. А, следовательно, они не могут проверить соответствуют ли эти работы тем, что заявлены в документах.

- На воротах усадьбы висит объявление, что музей не принимает посетителей из-за коронавируса. Что мешает повесить паспорт объекта? Повесьте, тогда всё будет наглядно, вопросы сами собой отпадут, – рассказал KP40 Владимир Кобзарь.

- Я вообще не могу понять, что происходит. Такое ощущение, что просто глумятся. Никаких документов в открытом доступе нет и выкладывать не собираются (техзадание, сметы и т.д.). После того, как уличили в бестолковости плиточного парапета, стали делать бетонный. Но вы посмотрите на него: на песке сварочная сетка и 10 сантиметров раствора сверху. Это называется реконструкция объекта культурного наследия федерального значения? – возмущается калужанин Юрий Юрьев.