Калужан возмутила плитка вместо булыжника во дворе краеведческого музея

Калужане забили тревогу: в ходе реконструкции во дворе Калужского областного краеведческого музея на улице Пушкина вместо булыжника укладывают серую плитку. В субботу, 14 марта, в группе «Калуга и калужане» в Facebook соответствующую фотографию опубликовала Ольга ЛАПШИНА.

- Треть территории точно уже подготовлено под серое однообразие, - написала она. – Интересно, все заменят? А какую судьбу булыжникам историческим уготовили?

Чуть позже вэтот день социальных сетях свой комментарий разместил министр культуры Калужской области Павел СУСЛОВ. По его словам, плиткой замостят лишь отмостку вокруг здания. Остальная часть двора будет в булыжнике.

- В Калуге в усадьбе Золотарева (главное здание областного музея-заповедника) завершаются масштабные ремонтно-реставрационные работы, - отметил Суслов. - В ходе этих работ восстанавливается покрытие булыжником двора в том виде, каким оно было в конце XIX века. При этом вокруг каменного здания делается ровная отмостка из современной плитки с лотками, позволяющая отвести воду от исторического фундамента здания и организовать беспрепятственный доступ к пандусу для инвалидов-колясочников. Все работы согласованы с управлением по охране объектов культурного наследия и призваны сделать музей доступным для всех.

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