В Калужской области посадили 2600 гектаров нового леса

В 2020 году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» весенние посадки сеянцев в Калужской области произведены на площади более 2,6 тысячи га при запланированном объёме в 2,1 тысячи га, сообщили сегодня, 10 июня, в региональном минприроды.

Посадки проведены на территории всех лесничеств региона. Чаще всего высаживали ель европейскую и сосну обыкновенную.

Наибольший объем посадок проведен в Юхновском — 305 га, Износковском — 274 га и Медынском лесничествах – 272 га.