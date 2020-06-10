В нацпарке «Угра» установят тысячу пограничных знаков

В национальном парке «Угра» началась установка пограничных знаков, предупреждающих, что его территория находится под особой охраной. В этом году к уже имеющимся знакам добавится еще около тысячи. Это связано с тем, что парк имеет протяженность около двухсот километров. Он располагается в 6 районах Калужской области: Юхновском, Износковском, Дзержинском, Бабынинском, Перемышльском, Козельском. Также есть отдельные от основной территории участки: Морозовское болото, озеро Тишь, урочище Чертово городище. Конфигурация сложная, и для того, чтобы более территория парка лучше читалась на местности, ведутся работы по демаркации границ.

- Обозначение границ на местности – мера, которая поможет гражданам лучше понимать границы парка и снизит количество возможных конфликтных ситуаций, недоразумений, а кого-то, вероятно, избавит от протокола об административном нарушении, - уточнили в дирекции парка.