В Калуге бордюры покрасили в розовый цвет

«Нам нужно заканчивать с эпидемией. Ибо, когда нас выпустят из карантина, мы не узнаем город», - написала в субботу, 25 апреля, на своей странице в «Фейсбуке» известный в Калуге эколог, ландшафтный дизайнер Людмила ДОРОФЕЕВА.

Свой пост она сопроводила фотографиями бордюров, расположенных на улице Кирова, напротив Дома быта. Оказалось, что городские коммунальщики покрасили их в розовый цвет. Причём, как видно на снимках, сделано это очень небрежно.

- Зарозовело к майским праздникам. Я думала, гламур умер лет 10 назад, - пишет Дорофеева. – Но наши городские креативщики думают по-другому. Думаю, коронавирус мы переживём. А вот что за вирус поражает каждый год городские службы в виде гигантских скамеек, пластиковых коврово-зелёных фигурок, клумб-пауков и другого кич-творчества?

Мы обратились в калужскую городскую управу с просьбой пояснить, кому принадлежит идея покрасить бордюры в розовый цвет, является ли она частью какой-то глобальной благоустроительной концепции, которая будет распространена на всю Калугу, или это локальная история.

- С точки зрения современного искусства в этом «объекте» можно много скрытого смысла найти, - ответил врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ в группе «Калуга и калужане» в «Фейсбуке». – Предлагаю для сохранения здоровья общественного сознания воспринимать «это» как модную инсталляцию или перформанс, который мы пропустили.

Дмитрий Денисов добавил также, что главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ уже занимается данным вопросом.

- Это не просто дорожные бордюры, а элементы благоустройства. Тем более, на центральной улице города, - прокомментировал KP40 Алексей Комов. – Ситуация под контролем. Меры по этой «инициативе» будут приняты. Спасибо калужанам на своевременную реакцию.

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