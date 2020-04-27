В Калуге объяснили покраску бордюров в розовый цвет

Как мы уже рассказывали, на минувших выходных калужане возмущались в соцсетях покраской бордюров на улице Кирова в розовый цвет. Руководство города обещало разобраться, кому пришла в голову такая идея. А в понедельник, 27 апреля, ситуацию прокомментировали в управлении городского хозяйства.

- Данные бордюры не являются дорожными, это локальные элементы благоустройства, - отметили там. - К тому же, исторически в течение многих лет указанный бордюр красится в розовый цвет. В связи с разработкой главным архитектором города дизайн-кода, который позволит визуально объединить пространство Калуги, данные элементы будут перекрашены в нейтральный серый цвет.

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