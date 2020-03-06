В Калуге начался сезон пыльных бурь

В пятницу, 6 марта, в 8 утра улицу Смоленскую накрыла пыльная буря.

Пыль летела на припаркованные вдоль дороги автомобили. Пешеходы, заметив трактор, старались забежать в подворотню. Такую уборку города заснял наш журналист.

- Водитель нарушил технологию подметания, ему объявлен выговор. С подрядчиком проведена разъяснительная беседа о недопустимости установленного факта, - прокомментировали KP40 в управлении городского хозяйства.

К слову, такие ситуации в городе повторяются из года в год. Как объяснили чиновники, сначала надо смочить дорожное полотно и только затем осуществить уборку пыли либо песка.

О похожей проблеме 6 марта в «Народных новостях» рассказывал пользователь caesar.