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В Калуге установят 18 новых палаток

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 20.02.2020 09:35 29 3222
В Калуге установят 18 новых палаток

Победители аукционов должны будут установит такие киоски. Представлены три варианта.

В областном центре стартует конкурс на право заключения договоров размещения нестационарных торговых объектов. Речь идёт о палатках, которые торгуют овощами, фруктами, продуктами питания и печатной продукцией.

Всего в конкурсной документации фигурирует 18 адресов:

  • Б-р Энтузиастов, у д. 2,
  • Грабцевское шоссе, у д. 116,
  • д. Груздово, у д.3,
  • д. Пучково, пер. Совхозный, у д. 10,
  • п. Нефтебаза,
  • ст. Тихонова Пустынь, ул. Привокзальная, у д. 5,
  • ул. Глаголева, у д. 2а,
  • ул. Гурьянова, у д. 7,
  • ул. Ленина, у д. 42,
  • ул. Молодежная, у д. 9,
  • ул. Московская, у д. 350,
  • ул. Пухова, у д. 29,
  • ул. Пушкина, у д. 3,
  • ул. Салтыкова-Щедрина, у д. 10,
  • ул. Терепецкая, у д. 12,
  • ул. Тульская, у д. 56,
  • ул. Тульская, у д. 70,
  • ул. Энгельса, у д. 39.

Новые киоски установят в Калуге.

В областном центре стартует конкурс на право заключения договоров размещения нестационарных торговых объектов. Речь идёт о палатках, которые торгуют овощами, фруктами, продуктами питания и печатной продукцией. Всего в конкурсной документации фигурирует 18 адресов: Б-р Энтузиастов, у д. 2, Грабцевское шоссе, у д. 116, д. Груздово, у д.3, д. Пучково, пер. Совхозный, у д. 10, п. Нефтебаза, ст. Тихонова Пустынь, ул. Привокзальная, у д. 5, ул. Глаголева, у д. 2а, ул. Гурьянова, у д. 7, ул. Ленина, у д. 42, ул. Молодежная, у д. 9, ул. Московская, у д. 350, ул. Пухова, у д. 29, ул. Пушкина, у д. 3, ул. Салтыкова-Щедрина, у д. 10, ул. Терепецкая, у д. 12, ул. Тульская, у д. 56, ул. Тульская, у д. 70, ул. Энгельса, у д. 39. Стоимость лотов составляет от 108 тыс. рублей до 720 тыс. рублей. Размер платы зависит от площади земельного участка, на котором будет размещён торговый павильон. В конкурсной документации также представлены эскизы палаток, которые должен установить победитель конкурса. Заявки на участие в нём принимаются до 4 марта. Итоги планируется подвести 20 марта. Договор с победителем заключат на пять лет.

На киосках разместят логотип 650-летия Калуги.

Стоимость лотов составляет от 108 тыс. рублей до 720 тыс. рублей. Размер платы зависит от площади земельного участка, на котором будет размещён торговый павильон.

В конкурсной документации также представлены эскизы палаток, которые должен установить победитель конкурса.

Заявки на участие в нём принимаются до 4 марта. Итоги планируется подвести 20 марта. Договор с победителем заключат на пять лет.

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 20.02.2020 09:35 29 3222
Тэги: благоустройство
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