В Калуге установят 18 новых палаток

Победители аукционов должны будут установит такие киоски. Представлены три варианта.

В областном центре стартует конкурс на право заключения договоров размещения нестационарных торговых объектов. Речь идёт о палатках, которые торгуют овощами, фруктами, продуктами питания и печатной продукцией.

Всего в конкурсной документации фигурирует 18 адресов:

Б-р Энтузиастов, у д. 2,

Грабцевское шоссе, у д. 116,

д. Груздово, у д.3,

д. Пучково, пер. Совхозный, у д. 10,

п. Нефтебаза,

ст. Тихонова Пустынь, ул. Привокзальная, у д. 5,

ул. Глаголева, у д. 2а,

ул. Гурьянова, у д. 7,

ул. Ленина, у д. 42,

ул. Молодежная, у д. 9,

ул. Московская, у д. 350,

ул. Пухова, у д. 29,

ул. Пушкина, у д. 3,

ул. Салтыкова-Щедрина, у д. 10,

ул. Терепецкая, у д. 12,

ул. Тульская, у д. 56,

ул. Тульская, у д. 70,

ул. Энгельса, у д. 39.

На киосках разместят логотип 650-летия Калуги.

Стоимость лотов составляет от 108 тыс. рублей до 720 тыс. рублей. Размер платы зависит от площади земельного участка, на котором будет размещён торговый павильон.

В конкурсной документации также представлены эскизы палаток, которые должен установить победитель конкурса.

Заявки на участие в нём принимаются до 4 марта. Итоги планируется подвести 20 марта. Договор с победителем заключат на пять лет.