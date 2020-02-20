В Калуге установят 18 новых палаток

Победители аукционов должны будут установит такие киоски. Представлены три варианта.
В областном центре стартует конкурс на право заключения договоров размещения нестационарных торговых объектов. Речь идёт о палатках, которые торгуют овощами, фруктами, продуктами питания и печатной продукцией.
Всего в конкурсной документации фигурирует 18 адресов:
На киосках разместят логотип 650-летия Калуги.
Стоимость лотов составляет от 108 тыс. рублей до 720 тыс. рублей. Размер платы зависит от площади земельного участка, на котором будет размещён торговый павильон.
В конкурсной документации также представлены эскизы палаток, которые должен установить победитель конкурса.
Заявки на участие в нём принимаются до 4 марта. Итоги планируется подвести 20 марта. Договор с победителем заключат на пять лет.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!