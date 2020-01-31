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Стало известно, когда начнётся реконструкция улицы Театральной

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 31.01.2020 16:30 11 1714
Стало известно, когда начнётся реконструкция улицы Театральной

Как мы уже рассказывали, в нынешнем году в Калуге планируется провести масштабную реконструкцию улицы Театральной. В пятницу, 31 января, стало известно, что проект калужанам представят в конце февраля, а работы начнутся в марте. Завершить реконструкцию должны к концу ноября, заявили на совещании с участием губернатора Анатолия Артамонова.

- На текущий момент основной объем документации готов, уточняются планы проведения работ, в которых будет предусмотрено и строительство ливневой канализации дворовых территорий, - рассказали нам в пресс-службе правительства. - Подготовлены варианты решений по предоставлению владельцам квартир более комфортных условий проживания.

Губернатор в свою очередь заявил, что будущим новосёлам необходимо предоставить возможность самостоятельно выбирать себе новое жилье:

- Самое главное, чтобы для людей этот проект был благом. Для этого нужно предложить владельцам помещений более выгодные условия.

Подробнее о реконструкции читайте в статье «Тайны реконструкции улицы Театральной», которая вышла в газете «Калужский перекрёсток».

 

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 31.01.2020 16:30 11 1714
Тэги: благоустройство
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