На улице Ленина не смогли установить «умную остановку»

Минувшей осенью на улице Ленина рядом с горуправой во время проведения ремонтных работ демонтировали остановочный павильон. Предполагалось, что на этом месте поставят конструкцию с usb-розетками и экраном. Вроде тех, что появились у Каменного моста и возле театра на Кирова. Однако работы до сих пор не проведены. О причинах в пятницу, 24 января, kp40 рассказали в управлении городского хозяйства Калуги.

Как оказалось, павильон на этом месте противоречит существующим нормативным документам. Место слишком узкое, и габариты конструкции не позволяют её там установить.

- Посадочная площадка размещена в пределах тротуара, ширина которого составляет 4 метра, - пояснили в городской управе. - Расстояние от края проезжей части до ближайшего края остановочного павильона, установленного там ранее, составляло 0,8 метра, что не соответствовало требованиям нормативной документации.

Пассажирам, похоже, придётся обходиться лавочками в новом сквере.