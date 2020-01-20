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Ещё одни качели и беседка-звезда появятся в Калуге

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 20.01.2020 17:10 9 2269
Ещё одни качели и беседка-звезда появятся в Калуге

Новые качели.

Как мы уже рассказывали, в конце декабря на пересечении улиц Фомушина и 65 лет Победы в Калуге установили памятник полковнику Краснопивцеву. А к 9 Мая там обещают обустроить новый сквер. Эту тему на днях обсуждали в городской управе.

Новое общественное пространство собираются украсить малыми архитектурными формами. Одной из них станет красная музейная беседка-звезда. На ее стенах будут смонтированы планшеты с фото и картами, иллюстрирующими историю освобождения Калуги в декабре 1941 года.

Беседка-звезда в сквере на Правом берегу в Калуге.

Беседка-звезда.

- Это для нас принципиально, потому что помимо зоны отдыха нам нужна еще и просветительская функция, которая должна быть заложена в этот сквер, - приводит слова заместителя городского головы - главного архитектора Калуги Алексея КОМОВА пресс-служба городской управы.

Также в сквере появятся качели - такие же, как у сквера на улице Ленина.

Таким видят будущий сквер архитекторы. Но пока деревьев там нет.

Таким видят будущий сквер архитекторы. Но пока деревьев там нет.

В ходе заседания временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ поинтересовался, когда планируется начать работы. Узнав, что определенность с подрядчиком появится только к 1 апреля, градоначальник дал три дня на подготовку техзадания на проектирование и еще три - на определение начальной максимальной цены на проектные работы и защиту этой сметы в управлении финансов. Кроме того, Денисов распорядился представить ему календарный план-график реализации проекта строительства сквера. Если выяснится, что к юбилею Победы разбить сквер «классическим» способом не получится, благоустраивать эту территорию будут «хозспособом», без проекта, на основе подготовленной Алексеем Комовым концепции.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 20.01.2020 17:10 9 2269
Тэги: благоустройство
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