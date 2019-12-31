«Тот же объём положили в горизонт»: Денисов объяснил, что построят на Яченке

Как мы рассказывали, врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ сообщил журналистам, что частный инвестор собирается построить на набережной Яченского водохранилища конгресс-холл.

В понедельник, 30 декабря, мы попросили градоначальника рассказать подробнее о проекте.

- Это старый проект, он слушался на архсовете при губернаторе раза 2-3, - ответил Дмитрий Денисов. - Это было буквально лет 5-7 назад, за это время законодательство поменялось. Инвестор остался прежним и пока устно изъявил свои намерения. Сейчас инвестор на этапе разработки проектно-сметной документации. Алексей Олегович (Комов. – главный архитектор Калуги. Прим. автора) ознакомлен с проектом, очень хорошее архитектурное бюро. Этот человек [который возглавляет бюро], много лет работал в Калуге, архитектор Илья Заливухин. Речь идёт об интересном проекте, я думаю, что он только украсит город.

- Проект интересен. Более того, Илья Заливухин занимался этим участком на протяжении нескольких лет, - сказал на это Комов. - Тот вариант, который сейчас предложен, на мой взгляд, самый щадящий, потому что там с высотностью всё в порядке. Это не небоскрёб. И по дизайну, и по внешнему виду, и по техническому заданию, которое из этого проекта вытекает, на мой взгляд, это действительно украсит Калугу.

- Там находится граница зон охраняемого природного ландшафта. Участок, о котором идёт речь, находится за границей охраняемых природных зон. Учитывая специфику этого места, принято решение этот объём положить в плоскость. Тот же объём просто положил в горизонт….Это въезд в город, поэтому нам нужно акценты правильно распределить. Акцентом является сама набережная Яченского водохранилища, а также государственный музей космонавтики с ракетой, - сказал Денисов.

При этом сити-менеджер подчеркнул, что говорить о частных проектах ему не хочется, так как инвестор в любой момент может передумать и реализовать свою идею в каком-нибудь другом городе.

Напомним, что в 2015 году обсуждалась возможность размещения в пойменной части берега Яченки комплекса зданий для проведения международных симпозиумов по вопросам космонавтики и культуры. Тогда говорилось о том, что высота предполагаемого комплекса может составить от 37,5 до 39 м.