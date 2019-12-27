В Калуге собираются застроить набережную Яченского водохранилища

В четверг, 26 декабря, на пресс-конференции врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ рассказал, что один из приоритетных для него проектов – набережная Яченского водохранилища.

- В следующем году мы должны изыскать возможность для реализации этого проекта. Мы обещали людям, у нас было рейтинговое голосование, - сказал Денисов.

Прежде всего, средства направят на очистку водоёма.

- Я сам там гуляю с семьёй вдоль и поперёк, на велосипеде катаюсь. Знаю о всех проблемах – ямах, кучах мусора, грязи, знаю, как там на парапетах молодёжь сидит, употребляет лёгкие спиртные - алкогольные напитки... Знаю о существовании проблем, связанных с коммуникациями... В ближайшее время там начнётся строительство за счёт внебюджетных средств достаточно крупного объекта - конгресс-холла. В нём будет современный объект общепита, апартаменты. Это позволит жителям города, организациям, предприятиям в полной мере ощутить, что они проживают в современном областном центре.

Напомним, что в 2015 году калужские краеведы забили тревогу, узнав, что на набережной Яченского водохранилища может появится комплекс зданий для проведения международных симпозиумов по вопросам космонавтики и культуры. В итоге федеральный минкульт отменил это решение.

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