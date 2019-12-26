Левую часть Каменного моста перекрыли без предупреждения

Как мы уже рассказывали, в Калуге несколько месяцев продолжаются ремонтные работы на Каменном мосту. Сначала для пешеходов закрыли левую, если двигаться от Плеханова, часть моста. Затем через некоторое время – правую. В середине декабря даже повесили на столбах таблички, предупреждающие пешеходов о том, что через несколько сотен метров путь перекрыт.

На этой неделе реставраторы вновь перекрыли левую часть моста. А вот предупредить пешеходов на этот раз забыли. Более того, на перекрестке с Плеханова по-прежнему висят таблички, сообщающие пешеходам о том, что закрыта для прохода правая часть.

В итоге большая часть обманутых пешеходов перебегает дорогу у моста, подвергая опасности и себя, и автомобилистов.

Ранее, напомним, все работы на мосту обещали завершить до конца декабря.

Перекрыли для прохода одну часть, а на табличках рассказывают о другой.

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