Калужан начали предупреждать о перекрытом мосте

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе калужане жаловались на перекрытие тротуара на Каменном мосту со стороны краеведческого музея. Из-за ремонтных работ проход там закрыли, но предупредить горожан заранее забыли. В итоге большинство перебегало дорогу возле моста, рискуя попасть под машину.

После критики на нашем сайте на столбах появились предупреждения, о том, что мост перекрыт. Также на табличках указан номер телефона директора подрядной организации.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!