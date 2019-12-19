Новые обещания: когда доделают пешеходные дорожки на Московской

Как мы уже рассказывали, в начале осени на улице Московской начался ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И если на проезжей части работы прошли довольно быстро, то дорожки для пешеходов никак не восстановят.

В начале зимы в городской управе обещали доделать всё к 15 декабря. Однако, по сообщению наших читателей, эти сроки подрядчик сорвал.

- Работы планируется выполнить до 25 декабря, - рассказал kp40 со ссылкой на подрядчика городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. - Причиной задержки стало: труднодоступность некоторых участков тротуаров для техники и временные перебои с поставкой материалов.