Чиновники рассказали, когда восстановят тротуары на Московской

В начале осени на улице Московской начался ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И если на проезжей части работы прошли довольно быстро, то дорожки для пешеходов не восстановили до сих пор.

На Северном раньше были асфальтированные дорожки. Но покрытие на них ремонтники разломали. Ранее чиновники объясняли, что его заменят плиткой.

На этой неделе местные жители забили тревогу: уже и снег выпал, засыпав разрытые дорожки, а плитки все нет.

Городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ прокомментировал ситуацию в пятницу, 6 декабря.

- Подрядчик пообещал завершить работу 15 декабря, - сообщил он.