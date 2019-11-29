Калужан табличками отпугивают от несуществующих газонов

В новом сквере рядом с городской управой на улице Ленина установили пять табличек с надписью «По газонам не ходить». Ответственных за это почему-то не смутило отсутствие самого газона.

Таблички грозно возвышаются на клумбах в разных частях зоны отдыха.

По чьей инициативе они появились и по какой причине, пока не сообщается.

Как мы уже рассказывали, в этом сквере собирались уложить почти тысячу квадратных метров газона. Его планировали выполнить из готовых рулонных заготовок. На это было предусмотрено 4 млн. 279 тыс. рублей. Однако в ходе работ всё поменялось.

- Газоны техническими решениями были заменены на зелёные насаждения, - пояснял нам ранее городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Это допускается.

Напомним, чиновники летом решили благоустроить сквер рядом с горуправой. Работы на этой территории начались ещё до проведения торгов, но подрядчик все равно не успел к обещанной дате – Дню города Калуги. Работы неспешно продолжались два осенних месяца и обошлись бюджету примерно в 11 миллионов рублей.