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Фасад горуправы отремонтируют, но не полностью

25.09.2019 12:53 5 486 Оксана ИВАНОВА, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Фасад горуправы отремонтируют, но не полностью

Во вторник, 24 сентября, начался приём заявок на участие в аукционе, победитель которого займётся ремонтом пилонов на здании горуправы на Ленина, 93.

Внешне строение выглядит непрезентабельно уже давно. Критика калужан по этому поводу в последнее время стала звучать чаще в связи с благоустройством расположенного возле здания сквера: мол, почти 12 млн. рублей на дорожки нашли, а сама горуправа по-прежнему выглядит убого.

Впрочем, целиком здание не отремонтируют. В порядок приведут только семь пилонов, обрамляющих входную группу. Из бюджета города на эти работы выделено 857 тыс. рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 октября. Торги состоятся 4-го числа. Победитель обязан провести ремонт в течение 40 дней после подписания контракта.

Что касается сквера возле горуправы, то, как мы рассказывали, его благоустройство должно завершится к ноябрю, хотя, согласно контракту, подрядчик должен был выполнить работы к 30 августа.

Уже сейчас сквер отличается не только от той концепции, которую презентовали калужанам летом, но и от прописанного в аукционной документации технического задания. Например, в ТЗ было указано, что на фасаде соседнего двухэтажного дома появится панно, которое отделано мраморной крошкой. По факту его нет.

Не будет в сквере и почти тысячи квадратных метров газона. Его планировали выполнить из готовых рулонных заготовок. На это было предусмотрено 4 млн. 279 тыс. рублей.

- Газоны техническими решениями были заменены на зелёные насаждения, - пояснил нам 25 сентября городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Это допускается.


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Авторы
Оксана ИВАНОВА 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: благоустройство
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