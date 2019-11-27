Будущая достопримечательность Калуги утопает в мусоре

Как мы уже рассказывали, в Калуге проходят общественные обсуждения проекта планировки территории Окской железнодорожной ветки. До 12 декабря все желающие могут ознакомиться с документами на стендах в Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений (ул. Московская, 188, 3 этаж, кабинет 321) и высказать свои претензии и предложения.

Пока же территория будущей зоны отдыха калужан утопает в мусоре. На снимках лишь малая часть отходов, которые валяются вдоль железной дороги.

По нашим данным, территория Окской ветки пока не передана Калуге «Российскими железными дорогами». Идёт процесс передачи, и завершить его вряд ли успеют раньше следующего года.

И в ситуации, когда старому хозяину уже неинтересно, а новый не взялся за дело, под окнами магазинов и жилых домов вырастают горы мусора.

Калужане выбрасывают туда бытовые отходы, строительный мусор, мебель, старые шины.

Напомним, проектное решение, разработанное специалистами из Санкт-Петербурга, предусматривает строительство велопешеходной улицы протяжённостью 4,5 км.

Ширина тротуаров и велосипедной дорожки, которые планируется устроить на всём протяжении улицы, составят 3 метра каждая. Велодорожку планируется выполнить из асфальтобетона, а тротуары – из крупноразмерного натурального камня. Насыпь укрепят с помощью геосинтетических материалом и затем засеют травой.

Вариант, представленный калужанам летом.

- Вдоль пешеходной улицы предлагается благоустроить прилегающие территории, дворы многоквартирных домов, разместить различные объекты притяжения: детские, спортивные площадки, скверы, различные зоны отдыха, - говорится в проектной документации. - Улица по всей длине может использоваться как общественное пространство.

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