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Проекты планировки Окской ветки вынесли на общественное обсуждение

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 22.11.2019 17:17 3 183
Проекты планировки Окской ветки вынесли на общественное обсуждение

14 ноября в Калуге началось общественное обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории Окской железнодорожной ветки. Проектное решение, разработанное специалистами из Санкт-Петербурга, предусматривает строительство велопешеходной улицы протяжённостью 4,5 км.

Как сказано в проектной документации, она начинается от места пересечения существующей железной дороги с улицей Билибина, «проходит по территории квартала, далее пересекает улицу Ленина, проходит вдоль сквера 50 лет ВЛКСМ, пересекает улицу Карла Либкнехта. Далее улица идёт в направлении юго-востока, пересекает улицу Баррикад и, поворачивая сильнее к востоку, пересекает улицу Маршала Жукова.

Далее в направлении востока проходит до пересечения с планируемой магистральной улицей районного значения и планируемой улицей в промышленных районах.

Далее пересекает улицу Тульскую и, постепенно поворачивая на юг, пересекает улицы Постовалова и Некрасова и заканчивается на пересечении с улицей Болдина, рядом с существующей автозаправочной станцией».

Ширина тротуаров и велосипедной дорожки, которые будут устроены на всём протяжении улицы, составят 3 метра каждая. Велодорожку планируется выполнить из асфальтобетона, а тротуары – из крупноразмерного натурального камня. Насыпь укрепят с помощью геосинтетических материалом и затем засеют  травой.

«Вдоль пешеходной улицы предлагается благоустроить прилегающие территории, дворы многоквартирных домов, разместить различные объекты притяжения: детские, спортивные площадки, скверы, различные зоны отдыха.  Таким образом улица по всей длине может использоваться как общественное пространство», - говорится в проектной документации.

Более подробно ознакомиться с проектом все желающие могут в Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений на Московской, 188. Там открыта экспозиция данных проектных решений.

Общественное обсуждение по ним продлится до 19 декабря.

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 22.11.2019 17:17 3 183
Тэги: благоустройство
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